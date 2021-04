Bundesliga: Filip Kostic glänzt bei Eintracht Frankfurt in der Offensive

Ist Eintracht-Flügelspieler Kostic Weltklasse?

Kostic steht somit offiziell bei elf Vorlagen, mit zwei seiner oftmals perfekt getimten Flanken erzwang er zudem noch Eigentore. 154 Mal flogen die Hereingaben vom linken Flügel in dieser Saison in die Mitte, vor allem André Silva profitierte bei sieben seiner 22 Saisontreffer. "Meiner Meinung nach ist Kostic aktuell einer der besten Flügelspieler der Welt", adelte Hamann den 28-Jährigen, der noch viermal traf.

Der Blick auf die Statistik jedenfalls spricht für diese These des Vize-Weltmeisters. Elf direkte und zwei indirekte Assists werden in der Bundesliga nur von Thomas Müller, der beim FC Bayern München 15 Tore auflegte, übertroffen. Kostic reiht sich damit auch mit Blick auf die weiteren europäischen Topligen England, Italien und Spanien in die oberste Reihe mit ein.

So schneidet Kostic im internationalen Vergleich ab

Harry Kane (13 Vorlagen/Tottenham Hotspur), Jack Grealish (12/Aston Villa), Bruno Fernandes (11/Manchester United) und Kevin de Bruyne (11/Manchester City) führen die Vorlagenliste in England an. In Spanien sind Iago Aspas (Celta de Vigo) und Lionel Messi (FC Barcelona) mit jeweils zehn Assists die Top-Assistgeber, in Italien Alvaro Morata (10/Juventus Turin) und Hakan Calhanoglu (9/AC Mailand).