Thomas Tuchel spricht über Entlassung bei Paris Saint-Germain

Der heutige Trainer des FC Chelsea war beim französischen Topklub an Weihnachten freigestellt worden - wenige Monate nach dem erstmaligen Einzug ins Finale der Champions League und unmittelbar nach einem 4:0-Sieg in der Ligue 1.

"Am 22. am Abend habe ich es zum ersten Mal gefühlt bei einem Gespräch mit dem Sportdirektor. Am 23. habe ich gefühlt, dass es eine Möglichkeit sein kann, aber es hat sich nicht real angefühlt", sagte Tuchel nun bei Sky. Die Entscheidung von PSG sei für ihn "sehr überraschend" gekommen. "Dann haben wir 4:0 gewonnen und dann haben wir ein Gespräch gehabt, das nur zwei Minuten gedauert hat."