"Unfassbare Schande": FC Barcelona von Schiedsrichter bevorteilt?

Die Schlagzeile der Marca war nur eine von vielen nach der Partie zwischen dem FC Barcelona und Real Valladolid. Sie fasste die Aufregung am Abend des Ostermontags aber wohl am besten zusammen.

Barca feierte gegen den Außenseiter einen hauchdünnen 1:0-Sieg, der die Katalanen bis auf einen Punkt an Tabellenführer Atlético Madrid heranbrachte. So weit so normal. Ansonsten war an diesem Spiel aber herzlich wenig normal.