Konstanze Klosterhalfen über Olympia, ihr verschimmeltes Auto, Vorbereitung

Konstanze Klosterhalfen befindet sich mitten in der Olympia-Vorbereitung. Die Mittelstreckenläuferin berichtet von einem kuriosen Schimmel-Problem.

Noch ist die Endphase in der Vorbereitung nicht gestartet. Aber das Training für Olympia in Tokio hat bei Konstanze Klosterhalfen Schwung aufgenommen.

Die beste deutsche Mittelstreckenläuferin trainiert in den USA in Beaverton am Nike-Campus mit Trainer Pete Julian für eine Medaille.