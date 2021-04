Berlins Innensenator Geisel offen für Olympia-Bewerbung mit Tel Aviv

Berlins Sport- und Innensenator Andreas Geisel bewertet eine mögliche gemeinsame Olympiabewerbung von Berlin und Tel Aviv für die Sommerspiele 2036 positiv. Das "wäre natürlich ein starkes Zeichen für Frieden und Völkerverständigung - im vollen Bewusstsein unserer schmerzlichen Geschichte und dem scheußlichen Missbrauch der olympischen Idee durch die Nationalsozialisten", sagte der SPD-Politiker am Ostermontag der Berliner Morgenpost.

Tel Aviv und Berlin stünden für "Weltoffenheit, Freiheit und Toleranz". Dies seien "die Botschaften, die von einer gemeinsamen Bewerbung für Olympische Spiele ausgehen", so Geisel. Richard Meng, Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin, und Frank Kowalski, Geschäftsführer und Organisationschef der Leichtathletik-EM Berlin 2018, hatten am Samstag in einem Gastbeitrag für die Zeitung eine gemeinsame Ausrichtung der Spiele 2036 angeregt.