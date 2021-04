BVB: Matthias Sammer, bitte übernehmen! - Kommentar

In der Analyse: Das sind Dortmunds Problemzonen

Gelegentliche Hurra-Auftritte und der Haaland-Hype haben den Blick auf den BVB verklärt. In der Krise kann jetzt eigentlich nur noch einer helfen.

Trainer Edin Terzic ist kein Vorwurf zu machen, dass Borussia Dortmund auf dem Rasen ständig stottert. Er hatte weder Einfluss auf den BVB-Kader, noch verfügt er über die Erfahrung, Nationalspielern wie Marco Reus oder Emre Can Beine zu machen. Der BVB ist seine erste Bundesliga-Station.

Der BVB hat die Quittung bekommen

Was tut Matthias Sammer für sein Geld?

Matthias Sammer wurde vor drei Jahren auch deswegen als Berater engagiert, damit zum vorhandenen Talent der notwendige Biss kommt. Er sitzt regelmäßig auf der Tribüne, nimmt an Sitzungen teil, und trotzdem versagt der Kader in letzter Konsequenz. Was tut er für sein Geld?