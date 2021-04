NBA: Dallas Mavericks schlagen Utah Jazz dank Luka Doncic

Dank eines bärenstarken Luka Doncic haben die Dallas Mavericks den Lauf der Utah Jazz in der NBA vorerst beendet und ihnen nach zuletzt neun Siegen in Serie erstmals wieder eine Niederlage zugefügt.

Beim 111:103-Erfolg ließen die Mavs defensiv kaum etwas anbrennen, in der Offensive war Doncic der überragende Mann. Dem 22 Jahre alten Slowenen gelangen 31 Punkte, neun Rebounds und acht Assists.

Dallas gelingen fast doppelt so viele Dreier wie Utah

Das Erfolgsrezept von Dallas waren die 23 Dreier. Das waren fast doppelt so viele Triples wie Utah (zwölf Dreier).

Im Schlussviertel gelang es den Jazz dann nicht mehr, noch einmal an Dallas heranzukommen. Am Ende stand der 111:103-Sieg für die Mavs, die in der Tabelle der Western Conference auf Rang sieben stehen. Utah ist trotz der Pleite weiterhin Spitzenreiter.