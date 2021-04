FC Barcelona dank Ousmane Dembélé bis auf einen Punkt an Atlético dran

Rekordspieler Messi vor dem Anpfiff geehrt

Gegen Kellerkind Valladolid tat sich Barca über lange Zeit schwer. Pedris Schuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte lenkte Jordi Masip noch an den Pfosten. Nach einer sehr harten Roten Karte gegen Oscar Plano (79.) für ein Foul an Dembélé agierte Barca in der Schlussphase in Überzahl. Diese nutzte das Team von Ronald Koeman spät doch noch aus.