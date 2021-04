2. Liga: FC St. Pauli - Eintracht Braunschweig 2:0

Der FC St. Pauli hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga so gut wie sicher. Die Kiezkicker gewannen ihr Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0) und verbesserten sich auf den achten Platz in der Tabelle. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Nick Proschwitz von Eintracht Braunschweig zeigte sich nach dem Spiel unzufrieden: "Wir haben gerade in der Anfangsphase das Spiel verloren. Da waren wir in den Zweikämpfen zu harmlos und zurückhaltend. St. Pauli ging verdient 2:0 in Führung und dann ist es natürlich ganz schwer. Die haben eine spielstarke und gute Mannschaft und wir haben es heute leider nicht geschafft, sie an den Rande einer Niederlage zu bringen."