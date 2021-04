3. Liga: SpVgg Unterhaching nach Remis bei Viktoria Köln in Abstiegsgefahr

Die SpVgg Unterhaching bleibt in der 3. Liga am Tabellenende hängen. Bei Viktoria Köln verpassen die Hachinger durch ein spätes Tor trotz Überzahl einen Sieg.

Später Schock für Haching im Kölner Schneetreiben

Nicolas Anspach brachte die Gäste in der 40. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Michael Schultz in der 86. Minute für die Viktoria in Unterzahl zum 1:1 ausglich. Zuvor hatte Kölns Timmy Thiele (75.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen.