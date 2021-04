Horst Hrubesch: Haben Serge Gnabry aufs richtige Fahrrad gesetzt

Im SPORT1 -Podcast "Leadertalk" redet der Europameister von 1980 mit Business-Coach und Autor Mounir Zitouni über seine Zeit beim DFB, die Eigenverantwortung von Spielern, Ehrlichkeit in der Führung, was er mit dem Aufstieg von Serge Gnabry zu tun hatte und wie ihn Traineridole wie Ernst Happel prägten. (SERVICE: Die volle Ladung Sport aufs Ohr mit der Podcast-Familie von SPORT1)

Hrubesch über Gnabry: "Haben ihn aufs richtige Fahrrad gesetzt"

Für Verspätungen gab es Strafrunden

Manche Maßnahmen des Trainers waren dabei durchaus ungewöhnlich. Als ein Spieler mal öfters zu spät kam, ließ Hrubesch die Mannschaft Strafrunden rennen, der Übeltäter schaute nur zu. Bei der Frage nach dem Warum, sagte er der Mannschaft: "Wenn Ihr so blöd seid und dem Kerl das Zuspätkommen durchgehen lasst, dann seid Ihr selber schuld." Danach kam keiner mehr zu spät, so erzählt es der 69-Jährige.

Aber auch Hrubesch hat registriert, dass die Mentalität bei einigen Spielern mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. Sein Vorgehen: "Mentalitätsprobleme sind nicht schwer zu lösen. Die Frage ist: Was will ich, was tue ich? Wenn ich nur noch Technik trainiere und vergesse, dass Zweikämpfe gewonnen werden müssen, dann habe ich ein Problem, was die Mentalität angeht." Man müsse Trainingseinheiten durchführen, in denen man auf die Zähne beißen muss, sagt Hrubesch.