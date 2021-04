Bahnrad-Weltmeisterin Hinze fordert Tour de France für Frauen

Hinze: Preisgelder "unfair geregelt"

Hinze hatte bei der Bahnrad-WM 2020 in Berlin Gold im Sprint, Keirin und Teamsprint gewonnen. Sie war danach als große Favoritin in den Sprint-Wettbewerben für Tokio 2020 gehandelt worden, die dann aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben wurden.

Hinze geht in diesem Jahr davon aus, dass die Spiele stattfinden. Jedoch mit Einschränkungen. "Gerade ist eben alles so anders als vor viereinhalb Jahren in Rio. Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man ins Stadion einläuft, als wäre nichts gewesen", so Hinze.