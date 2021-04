Baskenland-Rundfahrt: Roglic gewinnt Einzelzeitfahren - Schachmann guter Zehnter

Vuelta-Sieger Primoz Roglic untermauert auch bei der Baskenland-Rundfahrt seine Ambitionen. Maximilian Schachmann landet beim Einzelzeitfahren in den Top Ten.

Der 31-jährige Slowene vom Team Jumbo-Visma siegte nach 13,89 km in Bilbao in 17:17 Minuten knapp vor dem US-Amerikaner Brandon McNulty (UAE Team Emirates/+0,02 Minuten) und seinem dänischen Teamkollegen Jonas Vingegaard (+0,18). Paris-Nizza-Sieger Maximilian Schachmann (Berlin/Bora-hansgrohe) wurde guter Zehnter mit 31 Sekunden Rückstand.

Schachmann und Buchmann sorgen für Zufriedenheit

"Wir sind mit dem heutigen Zeitfahren sehr zufrieden. Wir haben viele unserer Gesamtklassement-Fahrer vorne reinbekommen und haben vier Fahrer unter den ersten 20", sagte Boras Sportlicher Leiter Andre Schulze: "Somit sind wir in einer sehr guten Ausgangsposition, und auf den nächsten Etappen werden wir probieren, taktisch offensiv zu fahren."

Roglic: "Hat Spaß gemacht"

Tour-Champion Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) aus Slowenien kam als Fünfter mit 28 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann Roglic ins Ziel der sechstägigen Rundfahrt, die am Samstag mit einer Ankunft auf dem Berg Arrate bei Eibar endet. Der formstarke Pogacar hat in dieser Saison bereits die italienische Fernfahrt Tirreno-Adriatico und die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gewonnen.