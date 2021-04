Hertha-Torwarttrainer Zsolt Petry kritisiert Peter Gulacsi für Einsatz gegen Homophobie

Hertha-Torwarttrainer Petry mit irritierender Kritik an Gulácsi

Gulácsi setzt Zeichen gegen Homophobie

RB Leipzigs Torhüter Gulácsi hatte im Februar das Ende Dezember verabschiedete Gesetz, nach dem homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren dürfen, kritisiert. "Jeder Mensch hat das Recht auf Gleichberechtigung", schrieb Gulácsi auf Facebook. "So hat auch jedes Kind das Recht, in einer glücklichen Familie aufzuwachsen - ganz egal, aus wie vielen Menschen sie besteht, welche Hautfarbe man hat, wen man liebt oder an was man glaubt."