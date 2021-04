PK LIVE: Borussia Dortmund mit Trainer Edin und Emre Can vor Duell bei Manchester City

Nach der Niederlage gegen Frankfurt gastiert der BVB am Dienstag bei Manchester City. Auf der PK verrät Coach Edin Terzic, wie er dem Starensemble begegnen will.

Im Viertelfinale der Champions League geht es für die Mannschaft von Trainer Edin Terzic gegen den souveränen Premier-League-Spitzenreiter Manchester City. Es droht die letzte Dienstreise in der Königsklasse für längere Zeit zu werden.

Die Stimmung vor dem Viertelfinal-Hinspiel beim Starensemble von Pep Guardiola ist explosiv: "Auf die Europa League habe ich keinen Bock", schimpfte beispielsweise Emre Can.

Vor dem Duell mit City sprechen Terzic und Amre Can ab 18.15 Uhr in der Pressekonferenz darüber, wie der BVB-die Außenseiterchance beim Schopfe packen will.