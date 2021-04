"Außergewöhnlicher Stürmer": Guardiola zeigt Respekt vor Haaland

City scheiterte zuletzt dreimal in Folge im Viertelfinale der Königsklasse. Nach 26 Siegen in den vergangenen 27 Pflichtspielen geht der souveräne Tabellenführer der Premier League aber als klarer Favorit in das Duell mit dem angeschlagenen BVB am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN). "Wir sind wieder hier und greifen neu an", sagte Guardiola, der zuletzt mit dem FC Barcelona vor zehn Jahren die Champions League gewann.