Holtkamp-Kolumne: Für Erling Haaland wird der BVB zu klein

Wegen Haaland: Guardiola stichelt in Richtung Dortmund

Der BVB, ja an der Börse notiert, hat den Norweger Ende 2019 nicht für etwa 20 Millionen Euro Ablöse gekauft , um ihm die Stadt Dortmund zu zeigen, sondern um mit ihm Geld zu verdienen. Am besten viel.

Interessant, was seit einigen Wochen immer lauter in der Branche erzählt wird: Nicht nur Haaland soll beim BVB das beste finanzielle Angebot erhalten haben, sondern auch Berater Raiola. Pep Guardiola stichelte in der Daily Mail, pünktlich zum Duell in der Champions League, in Richtung der Dortmunder: "Sie haben viel Geld für junge Spieler ausgegeben und viel Geld an Agenten gezahlt, um genau diese Spieler zu holen."