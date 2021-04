Transfermarkt: Das ist der Stand bei Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappé

Keine Mega-Transfers während der Coronapandemie? Von wegen! Selten zuvor war die Zukunft der Superstars so unklar wie aktuell.

Lionel Messi FC Barcelona)

Im vergangenen Sommer wollte der Argentinier seinen Wechsel erzwingen - und scheiterte. Nun ist Messi wieder in Topform. (Tabelle von La Liga)

Seine Zukunft ist dennoch völlig offen. Der Vertrag läuft im Sommer aus. Das finanziell angeschlagene Barca müsste für eine Verlängerung mit dem Kapitän tief in die Tasche greifen. Eine Entscheidung will Messi erst nach der Spielzeit treffen. Den Argentinier erwartet in Kürze dennoch das erste Verlängerungsangebot von Barcas Neu-Präsident Joan Laporta.