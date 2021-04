NHL-Ikone Jaromir Jagr (49): Langsam nagt das Alter doch

Jagr, der zwischen 1990 und 2018 1733 Hauptrunden- sowie 208 Playoff-Partien (844 Tore, 1278 Vorlagen) für neun Teams in der NHL absolvierte, ist seit 2018 zurück in seinem Heimatland.

Jagr verfolgt Mission Wiederaufstieg

Ein Jahr später musste der Klub mit Jagr aber als Tabellenletzter zurück in die Zweitklassigkeit. In diesem Jahr will Jagr mit seinem Team den direkten Wiederaufstieg schaffen - und bislang sieht es gut aus.

Kladno schloss die Hauptrunde mit vier Punkten Vorsprung als Tabellenführer ab. In den Playoffs führt das Team in der Halbfinal-Serie gegen den Sechsten der Hauptrunde, HC Poruba, mit 3:0 (Best-of-Five-Serie). Jagr selbst steuerte bislang drei Tore und 16 Assists zur Mission Wiederaufstieg bei.

Jagr im Triple Gold Club

Auch fernab der Klubebene gewann er alles, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt. Neben Olympia-Gold bei den Winterspielen 1998 in Nagano (in Tschechien wurde dazu sogar eine Oper geschrieben!) feierte er mit der tschechischen Nationalmannschaft zwei Weltmeistertitel (2005 und 2010). Dadurch zählt er seit 2005 zum überaus exklusiven "Triple Gold Club".