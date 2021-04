Darts Premier League: James Wade ersetzt Weltmeister Gerwyn Price

Gerwyn Price kann kurzfristig nicht an der Unibet Premier League of Darts teilnehmen. Der Weltmeister und Titel-Favorit wird für das gesamte Turnier ersetzt.

Riesen-Wirbel wenige Stunden vor Beginn der Unibet Premier League of Darts!

Ab dem heutigen Montag fliegen die Pfeile wieder in der Königsklasse des Darts, doch kurz vor dem Start muss das Teilnehmerfeld geändert werden.

Der "Iceman" wurde bei der Ankunft der Spieler in Milton Keynes positiv auf Covid-19 getestet und wird sich ab sofort in häusliche Quarantäne begeben.

Wade rückt für Price nach

Da die Premier League in diesem Jahr nicht wie normalerweise über 15 Wochen und mit nur einem Spieltag pro Woche ausgetragen wird, sondern binnen sieben Wochen und direkt zu Beginn mit fünf Spieltagen an fünf aufeinanderfolgenden Tagen , würde Price zu viele Matches verpassen.

Deshalb wurde mit UK Open-Sieger James Wade der in der PDC-Weltrangliste der am nächsthöchsten gerankte Spieler anstelle von Price nachnominiert.

"The Machine" Wade trifft am 1. Spieltag auf den zweimaligen Weltmeister und Publikumsliebling Gary "The Flying Scotsman" Anderson. (Spielplan und Ergebnisse der Darts Premier League)