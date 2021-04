Watzke sieht BVB in "klarer Außenseiterposition"

Hans-Joachim Watzke sieht den BVB vor dem Viertelfinale in der Champions League gegen Manchester City in der "klaren Außenseiterposition".

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund vor dem Viertelfinale in der Champions League gegen Manchester City in der "klaren Außenseiterposition". Die Bayern und City habe keiner haben wollen, so Watzke vor dem Hinspiel in Manchester am Dienstag (21.00 Uhr) im DAZN-Interview: "Die Lose waren ja total kontaminiert."