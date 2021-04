Golf: Spieth beendet Durststrecke, gewinnt Masters-Generalprobe

Der ehemalige Weltranglistenerste Jordan Spieth hat die Generalprobe für das US Masters gewonnen.

San Antonio (SID) - Der ehemalige Weltranglistenerste Jordan Spieth hat die Generalprobe für das US Masters der Golfer in Augusta/US-Bundesstaat Georgia gewonnen. Der Amerikaner beendete mit seinem Erfolg bei der Texas Open in San Antonio eine Durststrecke von vier Jahren und 82 Turnieren ohne Sieg. Zuletzt hatte er 1351 Tage zuvor 2017 bei der British Open triumphiert.