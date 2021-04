Sohn rechtzeitig da: Golfstar Rahm beim US Masters dabei

Nach der rechtzeitigen Geburt seines Sohnes wird Spaniens Golfstar Jon Rahm nun wohl doch ab Donnerstag beim US Masters an den Abschlag gehen.

Nach der rechtzeitigen Geburt seines Sohnes wird Spaniens Golfstar Jon Rahm nun wohl doch ab Donnerstag beim US Masters an den Abschlag gehen. Am Samstag hatte seine Frau Kelley Cahill den kleinen Kepa zur Welt gebracht, damit ist für den 26 Jahre alten Weltranglistendritten der Weg frei für die Reise nach Augusta.