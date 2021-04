Deutsche Curler bei der WM weiter sieglos

Totzek und Co. warten weiter auf ersten Sieg © AFP/SID/NOEL CELIS

Die direkte Olympia-Qualifikation wird damit für Totzek und Co. immer unwahrscheinlicher. Nur die ersten sechs Teams des auf 14 Mannschaften aufgestockten Feldes qualifizieren sich direkt für die Winterspiele 2022 in Peking. In Calgary haben die Teams von Platz zwei bis sechs bereits alle 4:1 Siege auf dem Konto.