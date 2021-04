La Liga: Atlético Madrid patzt im Titelrennen - Sevilla festigt CL-Platz

Luis Suárez sah in Sevilla seine fünfte Gelbe Karte © Imago

Atlético Madrid leistet sich in La Liga den nächsten Ausrutscher. Nach der Niederlage beim FC Sevilla könnte der Vorsprung des Tabellenführers noch weiter schrumpfen.

Spitzenreiter Atlético Madrid hat im Kampf um den ersten Meistertitel in La Liga seit 2014 den nächsten herben Rückschlag kassiert.

Sevilla-Siegtor löst Diskussionen bei Atlético aus

In der Tabelle sitzt den Rojiblancos Real Madrid, das am Wochenende 2:0 gegen die SD Eibar gewann, mit drei Punkten Rückstand im Nacken. Der FC Barcelona könnte aber mit einem Sieg gegen Real Valladolid bis auf einen Punkt an Atlético heranrücken. Sevilla festigte mit dem Sieg Platz vier, der zur Qualifikation zur Champions League berechtigt. (Die Tabelle von La Liga)