Formel 1: Ralf Schumacher sieht schwere Saison für Mick und Sebastian Vettel

Endlich wieder Schumi! Das Mick-Debüt in der Analyse

Das könnte eine schwierige Debüt-Saison für Mick Schumacher in der Formel 1 werden!

Nach dem Saisonauftakt in Bahrain ist die Euphorie um Mick Schumacher in der Formel 1 etwas verflogen. Das sieht auch Onkel Ralf Schumacher so.