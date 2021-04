Nach rassistischer Attacke: Valencia geht vom Spielfeld

Die Mannschaft des FC Valencia hat am Sonntag beim Spiel in der Primera Division wegen einer rassistischen Beleidigung das Spielfeld verlassen.

Die Mannschaft des FC Valencia hat am Sonntag beim Punktspiel in der spanischen Primera Division beim FC Cadiz wegen einer rassistischen Beleidigung das Spielfeld verlassen. Nach einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Valencias Mouctar Diakhaby und Juan Cala von den Gastgebern verschwanden die Gäste nach einer halben Stunde geschlossen in die Kabine.