Gewichtheber Jon Luke Mau wird Europameister im Stoßen

Der 22-Jährige sicherte sich am Sonntagabend in der Gewichtsklasse bis 61 kg mit persönlicher Bestleistung von 162 kg den Titel in seiner Paradisziplin Stoßen.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird nur ein Titel im Zweikampf vergeben, in Moskau lag der Bulgare Stiljan Grosdew (296/136+160) in dieser Wertung deutlich vorne. Simon Brandhuber (Rodingen), der am Morgen in der schwächeren B-Gruppe angetreten war, überzeugte mit Gesamtplatz fünf im Reißen (127), im Zweikampf wurde er Zehnter (280).