Euro Hockey League: Mülheim verliert Spiel um Platz drei

Die Hockey-Männer des HTC Uhlenhorst Mülheim haben in der Euro Hockey League auch das Spiel um Platz drei verloren. Beim Final Four in Amsterdam unterlag der deutsche Meister von 2019 dem belgischen Klub Royal Leopold 2:4 (2:2). Am Samstag hatte Mülheim durch ein 2:3 gegen Atletic Terrassa HC aus Spanien das Finale knapp verpasst.