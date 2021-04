Gegen Abstiegskandidat West Brom: Erste Pleite für Tuchel mit Chelsea

Am Wochenende verlor Tuchel das erste mal mit Chelsea © AFP/SID/DANIEL MIHAILESCU

Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten West Bromwich Albion hat Thomas Tuchel seine erste Niederlage als Teammanager des englischen Fußball-Topklubs FC Chelsea einstecken müssen - eine schmerzhafte. In seinem 15. Pflichtspiel mit den Blues kassierte der ehemalige Bundesliga-Trainer eine peinliche 2:5 (1:2)-Heimpleite gegen den Tabellenvorletzten und erlitt einen herben Rückschlag im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation.

Der FC Liverpool rückte durch ein 3:0 (0:0) beim FC Arsenal am Samstagabend bis auf zwei Punkte an Chelsea heran. Diogo Jota (64./82) überwand den deutschen Nationaltorhüter Bernd Leno zweimal, den dritten Treffer steuerte Mohamed Salah (68.) bei. Für die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp war es der dritte Pflichtspielsieg in Serie.