Kasper Asgreen gewinnt 105. Flandern-Rundfahrt

Der dänische Radprofi Kasper Asgreen triumphiert bei der Flandern-Rundfahrt. Der 26-Jährige distanziert in einem Zweiersprint der Vorjahressieger.

Routinier Burghardt bester Deutscher

Vorjahressieger van der Poel muss sich geschlagen geben

"Ich habe mich sehr gut gefühlt und konnte auf meinen Sprint vertrauen. Auf den letzten Metern habe ich nur noch versucht, dranzubleiben und irgendwie vorbeizukommen", sagte Asgreen, nachdem er Vorjahressieger van der Poel (Alpecin-Fenix) den zweiten Erfolg in Flandern binnen 168 Tagen auf der Zielgeraden in Oudenaarde vor der Nase weggeschnappt und den größten Sieg seiner Karriere gefeiert hatte: "Es war ein sehr hartes Rennen, wir sind beide am Limit gewesen."