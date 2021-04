BVB-Lage: Marcel Reif in Kolumne über Haaland, Reus und Hummels

Ich denke, der junge Kerl ist kein Aubameyang und kein Dembélé. Ich glaube nicht, dass er in Dortmund den Stunk machen wird wie die anderen, aber ich kann mich irren. Sein Vater, dachte ich, ist klarer im Denken, aber es werden am Ende keine moralischen Kategorien sein, die hier zum Tragen kommen, sondern es ist ganz einfach: Wenn jemand kommt und sagt, 'hier sind 150 Millionen', dann werden sie ihn wahrscheinlich verkaufen müssen.

Reif: "Dortmund kann noch entspannt sein"

Es gibt einen Vertrag und es gibt drei Parteien – den Spieler plus Berater, es gibt den abgebenden Verein und der Verein, der kommt und 150 Millionen Euro offeriert. Danach werden sie sich von ihm trennen müssen und Dortmund wird mit runtergelassener Hose dastehen, denn so abhängig wie sie von ihm sind, das spricht nicht für die Kaderplanung.

BVB kommt an 150 Millionen nicht vorbei

"Eine sportliche Katastrophe" für den BVB

Dortmund hat das Endspiel um einen Platz in der Champions League gegen Frankfurt verloren. Die Welt wird wahrscheinlich nicht untergehen. Es war jedem bekannt, um was es geht. Die Tabelle ist simpel zu lesen, du spielst gegen den direkten Konkurrenten Und dann spielst du so, hast nicht etwa Pech, sondern bist dem Gegner unterlegen, und damit musst du in Dortmund jetzt leben.