DFB-Pokal: Siegesserie des FC Bayern reißt gegen VfL Wolfsburg

Der Seriensieger bezwang den bislang unaufhaltsamen Bundesliga-Spitzenreiter verdient mit 2:0 (2:0) und greift in seinem Lieblingswettbewerb nach dem siebten Triumph in Folge.

Siegesserie des FC Bayern reißt - Popp verletzt

Kapitänin Alexandra Popp (13.), deren Fußverletzung kurz vor Schluss für Sorgenfalten beim VfL sorgte, und Ewa Pajor (45.+2) entschieden mit ihren Toren den Showdown in Wolfsburg. Popp wurde von ihrer Gegenspielerin Amanda Ilestedt mit voller Wucht am Schienbein getroffen und musste - gestützt von Betreuern - ausgewechselt werden (86.).

Im Pokalfinale am 30. Mai in Köln bekommt es der Meister aus Wolfsburg mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der Rekordsieger vom Main hatte am Samstag nach Rückstand 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg gewonnen.

Wolfsburg fordert Frankfurt im Finale

Die Wölfinnen zeigten in einer intensiven Begegnung vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg viel Biss. Nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League unter der Woche wollte der VfL unbedingt die wohl letzte Titelchance am Leben erhalten. München hatte drei Tage nach dem Einzug in die Vorschlussrunde der Königsklasse hingegen Probleme, es mangelte an Präzision, Dynamik und guten Ideen.