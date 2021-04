Sieg gegen Paderborn: Club beendet Sieglosserie

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Negativtrend von vier Spielen in Folge ohne Sieg gestoppt.

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Negativtrend von vier Spielen in Folge ohne Sieg gestoppt und sich entscheidend von den Abstiegsrängen abgesetzt. Im Heimspiel gegen den Erstliga-Absteiger SC Paderborn gelang dem Club ein 2:1 (1:1).

Den letzten Sieg für den FCN hatte es am 21. Februar mit dem 1:0 in Karlsruhe gegeben. Manuel Schäffler (37.) sorgte per Kopf mit seinem zehnten Saisontor für das Führungstor gegen die Ostwestfalen. Die Vorarbeit hatte Kapitän Enrico Valentini geleistet.