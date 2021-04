Champions League: Alles zu BVB und Bayern live im Fantalk mit Basler und Neururer

In der Champions League sind nur noch Topmannschaft vertreten. Alles zu den Spielen von Bayern, Dortmund und Co. gibt's im Fantalk mit prominenten Gästen.

Für das deutsche Duo stehen die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League an und die haben es in sich: Der BVB ist am Dienstag beim englischen Topklub Manchester City mit Trainer Pep Guardiola und Ex-Borusse Ilkay Gündogan zu Gast.