Ligapokal-Finale in Wembley vor 8000 Zuschauern

Am 25. April sind 8000 Zuschauer in Wembley erlaubt © AFP/SID/TOLGA AKMEN

Die britische Regierung forciert die Rückkehr von Zuschauern bei Großveranstaltungen. So wird das Endspiel um den englischen Fußball-Ligapokal am 25. April in Wembley vor 8000 Fans stattfinden. Das Finale zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City ist Teil eines Pilotprojekts der Regierung für den Weg aus den pandemiebedingten Einschränkungen.