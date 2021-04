Bundesliga: VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:0 - Augustinsson mit Eigentor

Der VfB Stuttgart besiegt Werder Bremen in einem hart umkämpften Bundesliga-Spiel. Augustinsson wird zum Unglücksraben. Stuttgart rückt an Platz sechs heran.

Ein Eigentor von Ludwig Augustinsson entschied das Spiel in der Schlussphase. Die Bremer verpassten es, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Die Hanseaten verweilen rutschen auf den 13. Tabellenplatz ab. Stuttgart nimmt hingegen Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen auf. (Tabelle der Bundesliga)

750. Bundesliga-Sieg für Stuttgart

Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo liegt sieben Spiele vor Saisonende als Siebter vier Punkte hinter Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund. Für den VfB war es der 750. Sieg in der Bundesliga, nur Rekordmeister Bayern München (1140), Borussia Dortmund (818) und die Bremer (800) durften öfter jubeln.

Der SV Werder um Trainer Florian Kohfeldt kassierte die dritte Niederlage in Serie und kann mit sieben Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter noch nicht durchatmen.

Die Kohfeldt-Elf verpasste vor dem Pokal-Viertelfinale beim Zweitligisten Jahn Regensburg am Mittwoch ( LIVE im TV auf SPORT1 ) den erhofften Befreiungsschlag. Mit drei Siegen im DFB-Pokal könnten die Hanseaten ihrerseits aber trotzdem das Europa-League-Ticket buchen.

Mislintat: "Träumen hilft nicht"

"Wir haben ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gesehen. Wir sind froh, dass wir ein bisschen mehr Qualität in ein 1:0 umwandeln konnten", resümierte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat nach der Partie bei Sky. In Richtung möglichem Europapokalplatz sagte er: "Träumen hilft uns nicht. Unsere nächste Aufgabe ist Dortmund. Wir sind klarer Außenseiter. Aber wir wollen so spielen, dass wir mindestens einen Punkt, besser drei Punkte hier behalten."