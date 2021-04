Nach sechs Monaten Turnierpause: Kohlschreiber will zu Olympia

Philipp Kohlschreiber will zu Olympia © AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Nach mittlerweile sechs Monaten Turnierpause will Tennisprofi Philipp Kohlschreiber sich seinen großen Traum von der Olympia-Teilnahme ein letztes Mal erfüllen. "Das wird für mich verdammt eng", sagte der 37-Jährige im Gespräch mit Sky: "Ich muss jetzt echt von Anfang an gut spielen, und ich habe nur noch bis Paris Zeit. Da muss es wirklich punktemäßig krachen."

Tokio wäre "nochmal ein Highlight", sagte Kohlschreiber. Die Weltrangliste am 7. Juni, dem Tag nach den French Open in Paris, ist ausschlaggebend für Olympia. Für das Einzel qualifizieren sich die besten 56 Spieler, aber maximal vier pro Nation. "Ich müsste wahrscheinlich so um die 70, 80 stehen, um dabeizusein", sagte Kohlschreiber, derzeit ist er die Nummer 112. Im Juli 2012 war er die Nummer 16, es war die beste Platzierung seiner Karriere.