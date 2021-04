Olympia: Weitere Quali-Absagen in Tokio

In Tokio sollen im Sommer die Wettkämpfe stattfinden © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Nach der Absage der Olympia-Qualifikation der Wasserspringer hat der Schwimm-Weltverband FINA auch die anderen Quali-Wettbewerbe in Tokio gestrichen. In der Gastgeberstadt sollten auch die Synchronschwimmerinnen (1. bis 4. Mai) und die Freiwasserschwimmer (29. und 30. Mai) um Olympia-Tickets kämpfen. Doch diese Events fielen ebenso wie das der Wasserspringer (18. bis 23. April) der Coronakrise zum Opfer.

"Die Entscheidung, die in Japan geplanten FINA-Olympiaqualifikationen neu zuzuteilen, wird derzeit geprüft. Eine Ankündigung wird nächste Woche erfolgen", heißt es in einer Stellungnahme auf der FINA-Internetseite.

In einem Schreiben an die Mitgliedsverbände vom 1. April hatte die FINA den Wassersprung-Wettbewerb mit der Begründung abgesagt, dass die Sicherheit der Athlet*innen sowie ein erfolgreicher und fairer Wettbewerb aufgrund der von den Organisatoren geplanten Corona-Maßnahmen nicht gewährleistet seien. Es gab in vielen japanischen Botschaften Probleme bei der notwendigen Visa-Ausstellung, auch das Bestehen auf eine dreitägige Quarantäne vor der Veranstaltung erwies sich als Streitpunkt.