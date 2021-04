Thuram trifft doppelt: Gladbach bricht auch daheim den Bann

Thuram (53./60.) traf nach der Pause innerhalb von sieben Minuten für die Borussia, die zuvor fünf Heimniederlagen in Folge kassiert hatte. Durch den zweiten Sieg in Serie überholte die Fohlenelf auch den SCF, der in der ersten Halbzeit noch klar überlegen und durch Roland Sallai (10.) früh in Führung gegangen war.