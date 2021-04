Handball-Bundesliga: THW Kiel klettert auf Platz eins

Rekordmeister THW Kiel ist zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Handball-Bundesliga geklettert. ( Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga )

Der Champions-League-Sieger gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den TVB Stuttgart 33:28 (16:15) und zog mit 35:5 Punkten am Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt (34:4) vorbei. Die SG ist am Sonntag (13.30 Uhr) beim SC Magdeburg im Einsatz.