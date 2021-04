Hockey Pro League: Deutschland siegt gegen Argentinien

Die deutschen Hockey-Männer haben auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Die Auswahl des deutschen Hockey-Bundes (DHB) gewann am Samstag in Buenos Aires gegen Olympiasieger Argentinien mit 3:2 (2:1). Schon am Sonntag treffen die Teams erneut aufeinander (19.30 Uhr).