DEL: Adler Mannheim feiern gegen Kölner Haie fünften Sieg in Serie

Die Adler Mannheim bleiben in der PENNY DEL (ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1) eine Macht. Der achtmalige Meister feierte am Samstag beim 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) gegen die Kölner Haie den fünften Sieg in Serie und den neunten in den vergangenen zehn Spielen.