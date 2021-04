Boxen: Tyson Fury mit Kreuzgang in der Vorbereitung auf Anthony Joshua

Am Karfreitag feiern die Christen den Tod Jesu am Kreuz. Fury zollte auf seine ganz eigene Art seinen Respekt.

Der WBC-Weltmeister im Schwergewicht teilte auf seinem Instagram-Account ein Video, das ihn beim Tragen eines Holzkreuzes am Meer zeigt. Zwar ist das Video nicht mit einem Geo-Tagg versehen, es könnte sich aber um sein Haus in Morecambe handeln.

Fury kämpft gegen Anthony Joshua

Insgesamt soll Tyson Fury in diesem Jahr zweimal in den Ring steigen. Joshua soll dabei als Aufwärmkampf herhalten.

John Tyson fordert Promoter zum Handeln auf

Der Kracher-Fight zwischen Tyson Fury und Deontay Wilder (So. 3 Uhr auf DAZN) elektrisiert die Massen - und eigentlich wird hier der einzig wahre Schwergewichts-Champion gekürt. Zumindest, wenn es nach der Theorie der Lineal Championship geht © Getty Images

Diese besagt nämlich, dass Fury immer noch der einzig wahre Champion ist - und nicht Anthony Joshua (Bild), obwohl dieser aktuell als Titelträger der WBA, WBO (Superchampion) und IBF scheinbar über der Konkurrenz thront © Getty Images

Die Theorie in Kürze: Der "echte Champion" kann seinen Titel nur verlieren, wenn er a) in seiner Gewichtsklasse besiegt wird, b) zurücktritt oder c) die Gewichtsklasse wechselt. Es ist ein Versuch, trotz Wildwuchs der Boxverbände den wirklich besten Boxer zu küren nach dem Prinzip "The man, who beat the man" © Getty Images

Nach dieser Logik ist Fury immer noch "Lineal Champion", weil er diesen Status 2015 durch seinen Punktsieg gegen Klitschko errungen hatte. Das erste Duell mit Wilder endete Unentschieden - Fury blieb also die Nummer 1 © Getty Images

Bei vielen Fans, Experten und auch Kämpfern gilt der "lineare Weltmeister" als wahrer Weltmeister. SPORT1 zeigt die Lineal Champions - und wie der Titel bei Fury landete © SPORT1-Montage Philipp Heinemann/Getty Images

FRÜHE CHAMPIONS: Mit Max Schmeling trug sogar ein Deutscher mal den Titel als Lineal Champion. Nachdem Gene Tunney seine Karriere beendet hatte (eine von drei Unterbrechungen in der Geschichte), kämpften der Deutsche und Jack Sharkey (USA) am 6. Dezember 1930 um die Nachfolge. Schmeling gewann durch Disqualifikation © Getty Images

In einem umstrittenen Fight verlor Schmeling den Titel aber wieder - an Sharkey. Über Primo Carnera und Max Baer ging die Lineal Championship an James J. Braddock - dieser hielt ihn bis 1937 © Imago

JOE LOUIS: Obwohl ihn Braddock in der 1. Runde sogar auf die Bretter geschickt hatte, nahm Louis ihm den Titel ab. Der "Braune Bomber" verteidigte diesen satte 25 Mal und regierte 140 Monate am Stück als "wahrer" Weltmeister. Bis heute gilt er als einer der besten Schwergewichtler aller Zeiten © Getty Images

EZZARD CHARLES: Nach Louis‘ Karriereende 1949 war der lineare Titel vakant - "Cincinnati Cobra" Charles gewann ihn am 27. September 1950 durch einen Punktsieg über Jersey Joe Walcott © Getty Images

"JERSEY" JOE WALCOTT: Nach insgesamt vier verlorenen Kämpfen um den WM-Titel schaffte es Jersey Joe im Alter von 37 dann doch. Im insgesamt dritten Duell mit Charles schlug er diesen am 18.Juli 1951 © Imago

ROCKY MARCIANO: Der "Brockton Blockbuster" schockte Walcott im WM-Fight 1952 mit einem Knockout in der 13. Runde - zu diesem Zeitpunkt hatte Marciano nach Punkten hinten gelegen. Er verteidigte den Titel noch sechs Mal und ist bis heute der erste und einzige Lineal Champion, der unbesiegt in Rente ging © Getty Images

FLOYD PATTERSON: Als Marciano 1956 in den Ruhestand ging, wurde ein Turnier mit sechs Kämpfern ins Leben gerufen, um den neuen Champion zu küren. Patterson, der 1952 olympisches Gold in Helsinki holte, besiegte Archie Moore im Finale und wurde mit 21 Jahren und zehn Monaten der bis dahin jüngste Schwergewichtsweltmeister © Getty Images

INGEMAR JOHANSSON: Dem Schweden gelang 1959 im Yankee Stadion ein Sieg über Patterson durch technischen K.o. in der dritten Runde – siebenmal schlug er seinen Kontrahenten zu Boden, bis der Ringrichter den Kampf abbrach © Imago

FLOYD PATTERSON: 1960 kam es zum Rückkampf zwischen Johansson und Patterson. Durch K.o.-Sieg in der fünften Runde holte sich der US-Amerikaner den Titel zurück. Das war vor ihm noch keinem ehemaligen Schwergewichtsweltmeister gelungen © Imago

CHARLES "SONNY" LISTON: Einen Rekord stellte auch Liston im Jahr 1962 auf. In der ersten Runde schlug er Patterson durch Knockout – der schnellste K.o.-Sieg, der je gegen einen aktuellen Weltmeister im Schwergewicht gelang © Getty Images

CASSIUS CLAY (später Muhammad Ali): Als Außenseiter gesetzt, gewann er 1964 gegen Liston seinen ersten Weltmeister-Titel – allerdings durch eine verletzungsbedingte Aufgabe seines Gegners nach Runde 1. Noch im selben Jahr änderte er seinen Namen in Muhammad Ali © Getty Images

JOE FRAZIER: In einem Kampf, der wie kaum ein anderer herbeigesehnt wurde, fügte "Smokin Joe" Ali die erste Niederlage seiner Profikarriere zu. Frazier schlug Ali in der letzten Runde mit einem linken Haken zu Boden. Der Fight gilt noch heute als "Kampf des Jahrhunderts" © Getty Images

GEORGE FOREMAN: Obwohl "Big" als klarer Außenseiter in den Kampf mit Frazier ging, feierte er einen Sieg in nur zwei Runden, in denen er ihn sechs Mal zu Boden schlug. Der Fight wurde "The Sunshine Showdown" genannt © Getty Images

MUHAMMAD ALI: Am 30. Oktober 1974 trat Ali gegen Foreman an – ähnlich wie zehn Jahre zuvor gegen Liston als Außenseiter. Beim "Rumble in the Jungle" überraschte er mit seiner Taktik. Ende der achten Runde schlug Ali seinen Kontrahenten dann nieder. Ali hatte den Titel, den man ihm sieben Jahre zuvor letztlich aus politischen Gründen aberkannt hatte, zurückgewonnen © Getty Images

LEON SPINKS: Es war eine der größten Sensationen der Box-Historie, als Spinks am 15. Februar 1978 dem 36-jährigen Ali die WBA- und WBC-Gürtel abnahm. Mit nur acht Kämpfen als Profiboxer war es der schnellste Titelgewinn der Schwergewichtsgeschichte © Imago

MUHAMMAD ALI: Spinks gewährte Ali einen lukrativen Rückkampf, weshalb der WBC-Titel Ken Norton zugesprochen wurde. Ali und Spinks kämpften aber noch um die WBA-Krone, die Ali mit einem einstimmigen Punktsieg zurückerobern konnte © Imago

LARRY HOLMES: Einer der besten Schwergewichtsboxer aller Zeiten betrat dann die Bühne und holte sich 1980 den Titel des Lineal Champion von dem nicht mehr in Topform agierenden Ali. Holmes konnte stolze 20 Mal seinen Titel verteidigen, nur Joe Louis gelang dies häufiger © Imago

MICHAEL SPINKS: Nach 48 Siegen in Folge unterlag Holmes völlig überraschend Spinks. Das Urteil ist umstritten, einige vermuten bis heute sogar Absicht, damit Holmes nicht den 49:0-Rekord von Rocky Marciano einstellen konnte © Getty Images

MIKE TYSON: Tyson wurde 1986 im Alter von 20 Jahren und 144 Tagen jüngster Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Zu Tysons Glück kehrte der zuvor ungeschlagene Spinks trotz Rücktritts in den Ring zurück. Es wurde eine denkbar kurze Rückkehr, denn Tyson schlug ihn nach nur 91 Sekunden K.o. © Getty Images

JAMES "BUSTER" DOUGLAS: Am 10. Februar 1990 kam es zu einer Mega-Sensation. Douglas besiegte in Tokio den mit Odds von 42-1 favorisierten Titelverteidiger Mike Tyson durch K.o. in der 10. Runde. Er widmete dem Sieg seiner zwei Wochen zuvor verstorbenen Mutter © Getty Images

EVANDER HOLYFIELD: In seinen nächsten Kampf ging Douglas aber deutlich übergewichtig und so wurde Holyfield durch einen Knockout in der 3. Runde neuer Lineal Champion und holte sich dabei die WM-Titel aller drei damals wichtigen Verbände im Schwergewicht © Getty Images

RIDDICK BOWE: Holyfield konnte die Titel dreimal verteidigen, ehe er am 13. November 1992 in einem hochklassigen Kampf gegen den als Profi noch ungeschlagenen Silbermedaillengewinner von Olympia 1988 verlor. Bowe verpasste Holyfield die erste Niederlage seiner Karriere © Getty Images

EVANDER HOLYFIELD: Nach der Niederlage trat Holyfield zunächst zurück, ehe er es sich doch noch einmal anders überlegte. Am 6. November 1993 kam es zum Rückkampf gegen Bowe, den Holyfield knapp nach Punkten für sich entscheiden konnte © Getty Images

MICHAEL MOORER: Im Kampf gegen Holyfield ging Moorer in der zweiten Runde zu Boden, konnte seinen Kontrahenten nach zwölf Runden jedoch auspunkten. Nach dem Fight wurde bei Holyfield ein Herzfehler diagnostiziert, der ihn schon während des Kampfes einschränkte © Getty Images

GEORGE FOREMAN: Mit unglaublichen 45 Jahren gelang es dem US-Amerikaner am 5. November 1994, Moorer in der zehnten Runde K.o. zu schlagen. Er wurde der älteste Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten. Mit 20 Jahren lag die längste Zeitspanne zwischen dem Verlust und der Wiedererlangung des Titels © Getty Images

SHANNON BRIGGS: "The Cannon" trat am 22. November 1997 gegen Foreman, der mittlerweile 48 Jahre alt war, an und gewann umstritten nach Punkten © Getty Images

LENNOX LEWIS: Der WBC-Titelträger forderte am 28. März 1998 Briggs zum Weltmeisterschaftskampf. In den ersten zwei Runden dominierte Briggs noch, mit drei Niederschlägen in Runde fünf setzte Lewis dem Kampf durch technischen K.o. aber ein Ende © Getty Images

HASIM RAHMAN: Am 22. April 2001 sorgte "The Rock" für eine echte Sensation im Boxsport. Als klarer Außenseiter schlug er den favorisierten Lewis in Runde fünf K.o. © Getty Images

LENNOX LEWIS: Einem Rückkampf versuchte Rahman eigentlich vehement auszuweichen, verlor jedoch einen entsprechenden Gerichtsprozess und musste daher den Titel bereits sieben Monate später, am 17. November 2001, wieder verteidigen. Lewis dominierte den Fight und schlug seinen Gegner in der vierten Runde K.o. © Getty Images

WLADIMIR KLITSCHKO: Lewis trat als aktueller Champion ab. Erst als Klitschko im Juni 2009 Chagaev in der zweiten Runde erstmals in dessen Profikarriere zu Boden schlug und der Russe in der neunten Runde aufgeben musste, gab es einen anerkannten Erben der Lineal Championship © Getty Images