Mainz verspielt Führung gegen Bielefeld im Kellerduell

Der FSV Mainz 05 hat im Kellerduell mit Arminia Bielefeld einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson kam im eigenen Stadion gegen die Ostwestfalen über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus und bleibt lediglich zwei Zähler vor den Gästen.

Der Treffer von Daniel Brosinski (56., Foulelfmeter) reichte den Rheinhessen nicht, um sich einen komfortablen Vorsprung auf die Bielefelder zu erarbeiten. Andreas Voglsammer (76.) traf für die Arminia, die nach nur einem Sieg aus fünf Spielen unter Trainer Frank Kramer in akuter Abstiegsgefahr bleibt.

Doch auch die Arminia versteckte sich in der intensiven ersten Halbzeit keineswegs, hatte teilweise aber Probleme mit dem hohen Pressing der 05er. Voglsammer (9.), der für Kapitän Fabian Klos in die Startelf rückte, setzte den Ball bei der besten Bielefelder Möglichkeit per Kopf drüber.