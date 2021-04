Niederlage beim VfL: Kölner Abstiegssorgen werden immer größer

Von Beginn präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol nicht wie ein Team, das um den Klassenerhalt bangen muss. Mit sehr sicherem Passspiel und gut strukturierten Attacken beherrschten sie in der ersten Halbzeit weitgehend das Spielgeschehen. Die Niedersachsen bekamen in den Zweikämpfen kaum Zugriff auf die Kölner Akteure und kamen selbst nur selten zu einem konstruktiven Spielaufbau.

Gleich zweimal hätte Jonas Hector die Gäste vor dem Seitenwechsel in Führung bringen können. In der 14. Minute scheiterte der Ex-Nationalspieler aus kurzer Distanz an der Querlatte. 20 Minuten später verfehlte ein wuchtiger Distanzschuss sein Ziel nur knapp.

Dagegen war die Wolfsburger Offensive in den ersten 45 Minuten kaum präsent. VfL-Torjäger Wout Weghorst wurde geschickt abgeschirmt und fand keine Lücken. Und als Xaver Schlager der Ball in der 33. Minute an der Strafraumgrenze vor die Füße fiel, schlenzte er am Tor vorbei.