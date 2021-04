Augsburg setzt sich von der Abstiegszone ab

Der FC Augsburg hat sich mit seinem dritten Sieg in Serie weiter von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga abgesetzt.

Der FC Augsburg hat sich mit seinem dritten Sieg in Serie weiter von der Abstiegszone in der Fußball-Bundesliga abgesetzt. Beim überzeugenden 2:1 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim verstärkte die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich, der Ruben Vargas (8.) und Andre Hahn (23.) früh ein beruhigendes Polster verschafften, zugleich die Sorgen ihres Gegners: Die Hoffenheimer agierten vor allem in der Anfangsphase viel zu fehlerhaft, erspielten sich danach kaum Chancen und rutschten durch die dritte Niederlage nacheinander wieder ein Stück in Richtung Tabellenkeller. Der Treffer des eingewechselten Robert Skov kam zu spät (86.).