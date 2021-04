2. Bundesliga: Marc Schnatterer will nach Aus bei Heidenheim weitermachen

Nach der 0:1-Niederlage des FCH gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag sagte der Routinier bei sky : "Ich möchte meine Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Ich hab viele tolle Nachrichten bekommen, das hat mich sehr aufgebaut."

Wie es weitergehen könnte, weiß er noch nicht. "Ich bin 35, fühle mich aber noch gut. Man muss abwarten, welche Optionen es geben wird. Ich kann nichts ausschließen. Ich bin offen für vieles. Ich lasse das auf mich zukommen." Wie zuvor auch betonte er einmal mehr, dass gerne noch länger in Heidenheim geblieben wäre.

2008 war er von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC nach Heidenheim in die viertklassige Regionalliga gewechselt. Zusammen mit Trainer Frank Schmidt war Schnatterer in bislang 449 Pflichtspielen maßgeblich am Aufstieg des Klubs von der Ostalb beteiligt.