14. Saisontor von Volland für Monaco

Volland (l.) trifft erneut für die AS Monaco © AFP/SID/VALERY HACHE

Ex-Nationalspieler Kevin Volland bleibt weiter ein Tor-Garant für die AS Monaco in der französischen Ligue 1. Beim 4:0 (0:0) gegen den FC Metz war der Ex-Leverkusener und -Hoffenheimer mit seinem 14. Saisontreffer in der 52. Minute zum 2:0 erfolgreich.