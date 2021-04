Frankfurt nach Sieg gegen Freiburg im Pokalfinale der Frauen

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben in ihrer Premierensaison unter dem neuen Namen den Einzug ins DFB-Pokalfinale gefeiert.

Den Finalgegner am 30. Mai in Köln ermitteln am Ostersonntag (14.00 Uhr) Titelverteidiger VfL Wolfsburg und Bundesliga-Spitzenreiter Bayern München. Freiburg verpasste indes den zweiten Einzug ins Endspiel nach 2019 (0:1 gegen Wolfsburg).